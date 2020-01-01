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Женщина почти 11 лет хранила тело мужа в морозилке

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Вместе с телом мужчины была найдена нотариально заверенная записка, сообщающая, что жена не причастна к его смерти.
Женщина почти 11 лет хранила тело мужа в морозилке
pixabay

В США женщина практически 11 лет хранила в морозилке тело своего умершего мужа. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел в американском штате Юта, США. Полицейские обнаружили тело 75-летней женщины в ее собственном доме. Во время осмотра помещения был найден труп мужчины в морозильной камере.

При мужчине обнаружили нотариально заверенную записку с датой 2 декабря 2008 года. В ней говорилось о том, что его жена не причастна к его смерти.

Также из бумаги стало ясно, что мужчина несколько раз пытался покончить с собой, но супруга ему не позволяла. Поэтому американец указал в записке, что умрет не из-за суицида, чтобы не расстроить жену.

Предположительно мужчина болел раком. Как и когда он умер, и кто поместил его тело в морозилку неизвестно.

Представители полиции предполагают, что узнать детали инцидента им не удастся из-за давности происшествия.

Ранее сообщалось, что богачку залили бетоном в холодильнике и обокрали. Также Корреспондент писал о том, что женщина почти 40 лет хранила в холодильнике тело младенца.

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Теги: США, смерть, мужчины, тело, инцидент, жена, холодильник
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Источник: korrespondent.net

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