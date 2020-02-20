В Австралии сошел с рельсов пассажирский поезд
Поезд с пассажирами сошел с рельсов в австралийском штате Виктория примерно в 45 километрах от Мельбурна. Есть погибшие, сообщает 7News.
Поезд выполнял рейс Сидней-Мельбурн, когда с рельсов сошли несколько вагонов. В поезде находилось не менее 160 пассажиров. Многие из них оказались заблокированы внутри вагонов.
На место происшествия прибыли сотрудники чрезвычайных служб, а также вертолет скорой помощи. Воздушное судно доставило одного пострадавшего в одну из больниц Мельбурна.
Также в медучреждения отвезли еще четырех пассажиров, получивших травмы. Их состояние стабильное.
Движение поездов на данном участке перекрыто. По какой причине поезд сошел с рельсов, выясняется.
Cмотрите фотогалерею: В Австралии сошел с рельсов пассажирский поезд
Также мы писали, что в Италии скоростной поезд сошел с рельсов в области Ломбардия, погибли два человека.
Ранее сообщалось, что в Днепре девушка на внедорожнике врезалась в поезд.
Shocking scenes at Wallan. I’ve been sent this video that shows the aftermath of the passenger train derailment @theage pic.twitter.com/ry6v9YCv0N— erin pearson (@epearson_3) February 20, 2020
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