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В Австралии сошел с рельсов пассажирский поезд

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Железнодорожная катастрофа произошла с поездом, следовавшим из Сиднея в Мельбурн. Погибли два человека.
В поезде находилось около 200 пассажиров
В поезде находилось около 200 пассажиров
Twitter/Dr Scott Rickard

Поезд с пассажирами сошел с рельсов в австралийском штате Виктория примерно в 45 километрах от Мельбурна. Есть погибшие, сообщает 7News.

Поезд выполнял рейс Сидней-Мельбурн, когда с рельсов сошли несколько вагонов. В поезде находилось не менее 160 пассажиров. Многие из них оказались заблокированы внутри вагонов.

На место происшествия прибыли сотрудники чрезвычайных служб, а также вертолет скорой помощи. Воздушное судно доставило одного пострадавшего в одну из больниц Мельбурна.

Также в медучреждения отвезли еще четырех пассажиров, получивших травмы. Их состояние стабильное.

Движение поездов на данном участке перекрыто. По какой причине поезд сошел с рельсов, выясняется.

Также мы писали, что в Италии скоростной поезд сошел с рельсов в области Ломбардия, погибли два человека.

Ранее сообщалось, что в Днепре девушка на внедорожнике врезалась в поезд.

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Теги: Австралия, Поезд, пассажиры, катастрофа, гибель, рельсы
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Источник: korrespondent.net

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