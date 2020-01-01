Во Франции перепутали дату боя на Донбассе

МИД Франции только через полтора суток прокомментировало ситуацию под Золотым и допустило ошибку в дате боя.

МИД Франции с опозданием сообщил о последнем бое на Донбассе возле Золотого, а также переплутал даты, сообщает Европейская правда.

Сейчас на сайте МИД Франции сообщение о бое возле Золотого размещено между сообщениями 18 и 19 февраля.

"Франция сожалеет об интенсивных боевых действиях, которые произошли 17 февраля 2020 года в районе Золотого в Украине, что привело к новым военным потерям. Нарушение режима прекращения огня и применение тяжелого вооружения противоречат Минским соглашениям и выводам саммита глав государств и правительств 9 декабря", - говорится в сообщении.

На официальной странице МИД Франции в Twitter сообщение о наступлении вблизи Золотого появилось, как можно было увидеть, в 13.00 20 февраля, 17 часов назад, то есть вечером 19 февраля - через полтора суток после наступления боевиков.

Напомним, глава Генштаба Руслан Хомчак сообщил, что в результате боя погиб один военный, трое были ранены, еще трое - контужены. По его данным, сепаратисты потеряли 4 человека, 6 были ранены.

Зеленский прокомментировал обострение на Донбассе

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