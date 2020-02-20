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Россияне вывели на орбиту военный спутник Меридиан-М

Комментариев: 2
Российский военный спутник Меридиан-М вывели на орбиту. Спутник обеспечит связь морских судов и самолетов в районе Северного морского пути.
Это первый пуск Союз-2 с космодрома Плесецк в 2020 году
Это первый пуск Союз-2 с космодрома Плесецк в 2020 году
ria.ru

Российский военный спутник связи Меридиан-М, запущенный ракетой Союз-2.1а с космодрома Плесецк, выведен на орбиту. Это первый пуск ракеты-носителя с космодрома Плесецк в 2020 году, пишет Интерфакс.

Спутники Меридиан будут обеспечивать связь морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями.

Также спутники помогут расширить возможности сети станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока.

Напомним, что Китай запустил четыре новых экспериментальных спутника. Они будут в основном использоваться для проведения испытания технологии наблюдения Земли.

Также Korrespondent.net писал, что ракета Ariane-5 вывела на орбиту два спутника - японский и южнокорейский.

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Теги: Россия, космос, спутник, орбита, ракета, запуск, ракета-носитель, ракеты, военный, РФ, космодром, запуск ракеты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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dimasvetik    20.02.2020, 16:26
Оценка:  0
dimasvetik
2020 год на расии запускают спутники ракетами "ракетой Союз"
Путин-Xyйло    20.02.2020, 16:30
Оценка:  -1
Путин-Xyйло
Это официально, на самом деле - бурлаками.
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