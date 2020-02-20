Россияне вывели на орбиту военный спутник Меридиан-М

Российский военный спутник Меридиан-М вывели на орбиту. Спутник обеспечит связь морских судов и самолетов в районе Северного морского пути.

Это первый пуск Союз-2 с космодрома Плесецк в 2020 году ria.ru

Российский военный спутник связи Меридиан-М, запущенный ракетой Союз-2.1а с космодрома Плесецк, выведен на орбиту. Это первый пуск ракеты-носителя с космодрома Плесецк в 2020 году, пишет Интерфакс.

Спутники Меридиан будут обеспечивать связь морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями.

Также спутники помогут расширить возможности сети станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока.

Напомним, что Китай запустил четыре новых экспериментальных спутника. Они будут в основном использоваться для проведения испытания технологии наблюдения Земли.

Также Korrespondent.net писал, что ракета Ariane-5 вывела на орбиту два спутника - японский и южнокорейский.

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