"Копировать/вставить": В США скончался изобретатель копипаста

Ларри Теслер: специалист по информатике, изобретатель Ctrl+x/Ctrl+c/ Ctrl+v скончался в возрасте 74-х лет.

Американский специалист в области информатики Ларри Теслер скончался в возрасте 74-х лет. Он был наиболее известен тем, что изобрел для персональных компьютеров команды “вырезать“, “скопировать“ и “вставить“. Об этом сообщает ВВС.

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Теслер изучал информатику в Стэндфордском университете. В шестидесятых года начал работать в Силиконовой долине, когда ПК еще небыли доступны для подавляющего большинства людей.

Изобретатель занимался разработкой ряда программ для первых персональных компьютеров, таких как Macintosh и Lisa. Он также одно время работал в компании Xerox.

Благодаря изобретению Ларри Теслера, а именно вырезать (Ctrl+x), копировать (Ctrl+c) и вставить (Ctrl+v), пользоваться ПК стало гораздо проще и удобнее.

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