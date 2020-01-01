Турция понесла потери в Сирии, обстрелы прекратились

Турецкие войска прекратили обстрелы в Сирии после просьбы российской стороны, заявляют в РФ.

Минобороны Турции заявило о двух погибших военных в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб в четверг, 20 февраля.

По меньшей мере два турецких военнослужащих погибли, еще пятеро получили ранения в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб. С таким утверждением выступило в четверг Министерство национальной обороны Турции.

"Наши военные подразделения, находящиеся в Идлибе для обеспечения режима прекращения огня, подверглись воздушной атаке, в результате которой погибли два наших солдата, еще пятеро получили ранения. По последним данным, поступающим из разных источников, было убито более 50 бойцов режима (Асада), пять танков, два БТР, два военных пикапа и одна самоходная артиллерийская установка", - говорится в сообщении.

В Минобороны Турции при этом не уточнили, кто наносил ответные удары по позициям сирийских военных.

В то же время, в российском центре примирения враждующих сторон в Сирии сообщают, что турецкая армия прекратила артиллерийский огонь по позициям армии Сирии после обращения российских военных по линии предотвращения инцидентов.

Там отмечают, что в результате артобстрелов были ранены четверо сирийских военных.

В ЦПВС также заявляют, что бомбардировщики Су-24 ВКС России нанесли удар по "протурецким боевикам и террористам", предпринявшим наступление в сирийском Идлибе.

В организации заявили, что авиаудар помог сирийским военным отбить атаки, которым удалось прорвать оборону правительственных сил в районе селения Найраб. Сообщается об уничтожении одного танка, шести боевых машин пехоты и пяти пикапов повстанцев.

Как сообщают местные СМИ, сирийская оппозиция при поддержке турецких войск успела отбить у сирийской армии населенный пункт Найраб.

Ранее стало известно, что турецкие военные в провинции Идлиб начали операцию против режима сирийского президента Башара Асада.

Он также пригрозил нарушить сочинские соглашения по Идлибу, если атаки со стороны сирийской армии продолжатся.

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