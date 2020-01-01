В Сербии коп убил всех своих родственников и покончил с собой

Полицейский убил своих родителей и двух братьев. Отмечается, что у офицера были психические проблемы.

В Сербии полицейский убил своих родителей и двух братьев, а потом застрелился. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Koha.

"Пять членов семьи Блакка с Гилани похоронили через два дня после того, как офицер полиции Вальдо Блакка, вероятно, убил своих родителей и двух братьев, а потом застрелился", - сообщили в СМИ.

Отмечается, что у офицера полиции были психические проблемы.

Сообщается, что семью Блакка похоронили на кладбище в Чернице. Муниципалитет города Гилани объявил 21 февраля днем траура.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина убил тещу и спрятал тело в подвале. Мужчину с окровавленным мешком заметил сосед. Именно он обнаружил тело погибшей женщины и вызвал полицию.

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