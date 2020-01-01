Ирак закрыл границу с Ираном из-за COVID-2019

Таким образом иракские власти отреагировали на три новых случая заражения коронавирусом в соседней стране.

Власти Ирака закрыли границу с Ираном из-за опасения распространения коронавируса COVID-2019. Об этом 20 февраля сообщило агентство Reuters.

Решение было принято иракскими чиновниками на следующий день после того, как иранские власти объявили о двух смертях от коронавируса в стране.

Необходимость введения таких мер Минздрав Ирака обосновал "интенсивным пассажирским потоком между двумя странами, который в сезон религиозного паломничества достигает нескольких миллионов человек, и сложностями при обеспечении профилактических мер, предполагающих процедуры досмотра пассажиров и содержания их в карантине".

При этом власти не закрывают границу для возвращающихся иракцев. В то же время, по возвращению они должны будут выдержать двухнедельный карантинный режим.

Иракские авиакомпании также прекратили рейсы в Иран. Кроме того, об ужесточении контроля на границе с Ираном заявили власти Армении.

Напомним, 20 февраля украинцев эвакуированных из Китая привезли на карантин в Полтавскую область в Новые Санжары. Местные жители встретили их камнями.

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