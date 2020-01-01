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Ирак закрыл границу с Ираном из-за COVID-2019

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Таким образом иракские власти отреагировали на три новых случая заражения коронавирусом в соседней стране.
Ирак закрыл границу с Ираном из-за вируса
Ирак закрыл границу с Ираном из-за вируса

Власти Ирака закрыли границу с Ираном из-за опасения распространения коронавируса COVID-2019. Об этом 20 февраля сообщило агентство Reuters

Решение было принято иракскими чиновниками на следующий день после того, как иранские власти объявили о двух смертях от коронавируса в стране.

Необходимость введения таких мер Минздрав Ирака обосновал "интенсивным пассажирским потоком между двумя странами, который в сезон религиозного паломничества достигает нескольких миллионов человек, и сложностями при обеспечении профилактических мер, предполагающих процедуры досмотра пассажиров и содержания их в карантине".

При этом власти не закрывают границу для возвращающихся иракцев. В то же время, по возвращению они должны будут выдержать двухнедельный карантинный режим.

Иракские авиакомпании также прекратили рейсы в Иран. Кроме того, об ужесточении контроля на границе с Ираном заявили власти Армении.

Напомним, 20 февраля украинцев эвакуированных из Китая привезли на карантин в Полтавскую область в Новые Санжары. Местные жители встретили их камнями

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Теги: Ирак, Иран, Китай, граница, карантин, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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