Елизавета II назначила принцу Гарри испытательный срок

Герцога Сассекского бесповоротно лишат нескольких почетных должностей. Однако некоторые могут остаться за ним.

Королева Елизавета II приняла решение сохранить воинские звания майора, лейтенант-коммандира и командира эскадрильи за своим внуком. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщила газета DailyMail.

При этом, по информации издания, есть одно условие, после выполнения которого принц Гарри сможет опять носить военную форму и значки. Королева требует, чтобы за 12 месяцев герцоги Сассекские не попали ни в один скандал. При этом, по информации издания, есть одно условие, после выполнения которого принц Гарри сможет опять носить военную форму и значки. Королева требует, чтобы за 12 месяцев герцоги Сассекские не попали ни в один скандал.

Сын покойной принцессы Дианы девять лет отдал службе в Вооруженных силах Великобритании. Гарри несколько раз бывал в командировках в Афганистане и участвовал в военных действиях.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри официально покинут королевскую семью 1 апреля. В этот день будет распущен их штат помощников в Букингемском дворце. Деятельность членов королевской семьи они завершат раньше - 9 марта.

О своем решении отказаться от королевских обязанностей и переезде в Канаду герцоги Сассекские сообщили в январе этого года. Теперь они не будут выполнять никаких официальных обязанностей от имени королевы.

Место принца Гарри во главе морской пехоты займет его 69-летняя тетя

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