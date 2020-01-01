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Елизавета II назначила принцу Гарри испытательный срок

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Герцога Сассекского бесповоротно лишат нескольких почетных должностей. Однако некоторые могут остаться за ним.
Герцога Сассекского бесповоротно лишат нескольких почетных должностей
Герцога Сассекского бесповоротно лишат нескольких почетных должностей
therakedaily.ru

Королева Елизавета II приняла решение сохранить воинские звания майора, лейтенант-коммандира и командира эскадрильи за своим внуком. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщила газета DailyMail.

При этом, по информации издания, есть одно условие, после выполнения которого принц Гарри сможет опять носить военную форму и значки. Королева требует, чтобы за 12 месяцев герцоги Сассекские не попали ни в один скандал.

Сын покойной принцессы Дианы девять лет отдал службе в Вооруженных силах Великобритании. Гарри несколько раз бывал в командировках в Афганистане и участвовал в военных действиях.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри официально покинут королевскую семью 1 апреля. В этот день будет распущен их штат помощников в Букингемском дворце. Деятельность членов королевской семьи они завершат раньше - 9 марта.

О своем решении отказаться от королевских обязанностей и переезде в Канаду герцоги Сассекские сообщили в январе этого года. Теперь они не будут выполнять никаких официальных обязанностей от имени королевы. 

Место принца Гарри во главе морской пехоты займет его 69-летняя тетя

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Теги: Британия, королевская семья Британии, армия, морская пехота, Великобритания, Елизавета II, принц Гарри
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Источник: korrespondent.net

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