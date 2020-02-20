Парламент Португалии поддержал закон об эвтаназии

Португалия может стать четвертой страной, где разрешат умирать по собственному желанию.

Португальский парламент проголосовал за эвтаназию в стране

Закон о легализации эвтаназии в Португалии поддержало Собрание республики страны. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщило издание El Pais.

Как отмечает газета, это было второе голосование по данному вопросу. Далее документ на доработку и внесение правок отдадут в специальную парламентскую комиссию. После этого он вступит в силу.

Разрешить эвтаназию с помощью медперсонала для терминальных больных просили несколько общественных групп. В парламент поступили петиции, одну из которых подписали сотни врачей.

Петиции также получили поддержку социалистических партий и блока "зелёных".

Уточняется, что перед этим вопрос легализации эвтаназии был вынесен на референдум. Поддержало данный законопроект 50,5% жителей страны, четверть опрошенных высказалась против, а остальные – не определились.

Португальская католическая церковь выступает против легализации эвтаназии.

Эвтаназия уже легализована в таких странах, как Бельгия, Люксембург и Нидерланды.

Напомним, что ранее в Австралии впервые применили закон об эвтаназии.

Также сообщалось, что в Мехико легализовали марихуану и разрешили эвтаназию.

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