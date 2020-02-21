В Германии разрешили вырубку леса на участке для завода Tesla

Экоактивисты выступили против разрешения на расчистку участка под завод по выпуску электромобилей в Бранденбурге. Суд отклонил их жалобу.

Работы на участке для строительство Гигафабрики Tesla

Суд в Германии разрешил расчистку участка и вырубку леса на территории, предназначенной для строительства первого европейского завода американского производителя электромобилей Tesla. Решение высшего административного суда Берлина и Бранденбурга, вынесенное в четверг, 20 февраля, окончательное и не подлежит обжалованию.

Теперь он отклонил жалобу активистов федерального экологического союза Зеленая лига.

Судьи не нашли нарушений в том, что власти региона разрешили подготовительные строительные мероприятия.

Вырубка леса в Германии не разрешена вне периода гнездования птиц, который начинается 1 марта и длится до осени, поэтому лесозаготовительная техника прибыла на участок в середине февраля и приступила к работе.

Завод Tesla в муниципалитете Грюнхайде в федеральной земле Бранденбург должен заработать с лета 2021 года.

Ожидается, что ежегодно там будут выпускать 150 тысяч электромобилей Tesla Model 3 и Model Y. В перспективе объем производства должен вырасти до 500 тысяч единиц в год.