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В Германии разрешили вырубку леса на участке для завода Tesla

Комментариев: 1
Экоактивисты выступили против разрешения на расчистку участка под завод по выпуску электромобилей в Бранденбурге. Суд отклонил их жалобу.
Работы на участке для строительство Гигафабрики Tesla
Работы на участке для строительство Гигафабрики Tesla
 
Суд в Германии разрешил расчистку участка и вырубку леса на территории, предназначенной для строительства первого европейского завода американского производителя электромобилей Tesla. Решение высшего административного суда Берлина и Бранденбурга, вынесенное в четверг, 20 февраля, окончательное и не подлежит обжалованию.
 
Несколькими днями ранее этот же суд распорядился временно приостановить расчистку участка.
 
Теперь он отклонил жалобу активистов федерального экологического союза Зеленая лига.
 
Судьи не нашли нарушений в том, что власти региона разрешили подготовительные строительные мероприятия.
 
Вырубка леса в Германии не разрешена вне периода гнездования птиц, который начинается 1 марта и длится до осени, поэтому лесозаготовительная техника прибыла на участок в середине февраля и приступила к работе.
 
Завод Tesla в муниципалитете Грюнхайде в федеральной земле Бранденбург должен заработать с лета 2021 года.
 
Ожидается, что ежегодно там будут выпускать 150 тысяч электромобилей Tesla Model 3 и Model Y. В перспективе объем производства должен вырасти до 500 тысяч единиц в год.
 
 
Источник: Русская служба DW
 
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Теги: экология, суд, Германия, лес, ФРГ, вырубка леса, активисты, Tesla Motors
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ТТ69    21.02.2020, 09:28
Оценка:  -22
ТТ69
Дикари..... у нас бы с начала вырубили, потом решали или законно.....
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