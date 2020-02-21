Коронавирус в Китае: число жертв превысило 2200

За прошедшие сутки в Китае подтвердили 899 случаев заражения COVID-2019, 118 человек скончались.

В Китае выросло число погибших от коронавируса

В Китае новым коронавирусом заражены уже 75 465 человек, из них 2 236 человек скончались и 18,2 тыс. вылечились и выписаны из больниц. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщил Комитет по здравоохранению КНР.

С конца прошлого года случаи заражения новым коронавирусом были выявлены в 26 странах.

Смертельный вирус, распространяющийся по всей Азии с 12 декабря прошлого года, передается от человека к человеку воздушно-капельным путем.

Первые симптомы заболевания: высокая температура, боль в горле, кашель, одышка и диарея. Позже развиваются пневмония и почечная недостаточность, которые приводят к летальному исходу.

Напомним, китайские власти в конце декабря 2019 года сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань.

Установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, названный COVID-2019.

Ранее сообщалось, что в Китае резко сократилось число случаев заражения коронавирусом.

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