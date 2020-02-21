Коронавирус в Китае: число жертв превысило 2200
В Китае новым коронавирусом заражены уже 75 465 человек, из них 2 236 человек скончались и 18,2 тыс. вылечились и выписаны из больниц. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщил Комитет по здравоохранению КНР.
С конца прошлого года случаи заражения новым коронавирусом были выявлены в 26 странах.
Смертельный вирус, распространяющийся по всей Азии с 12 декабря прошлого года, передается от человека к человеку воздушно-капельным путем.
Первые симптомы заболевания: высокая температура, боль в горле, кашель, одышка и диарея. Позже развиваются пневмония и почечная недостаточность, которые приводят к летальному исходу.
Напомним, китайские власти в конце декабря 2019 года сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань.
Установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, названный COVID-2019.
Ранее сообщалось, что в Китае резко сократилось число случаев заражения коронавирусом.
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