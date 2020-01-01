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Трамп недоволен вручением главного Оскара фильму Паразиты

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Американский лидер назвал ужасной награду киноакадемии в этом году и раскритиковал победу южнокорейской картины.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп раскритиковал вручение главного Оскара картине южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо Паразиты. Об этом он заявил 21 февраля, выступая на митинге в штате Колорадо.
 
"Какая ужасная награда киноакадемии в этом году. И победитель - кино из Южной Кореи. Какого черта там происходит? У нас достаточно проблем с Южной Кореей в торговле, и тут они дают им приз за лучшее кино года. Это нормально? Не знаю. Давайте вернем Унесенных ветром, пожалуйста... А победитель - из Южной Кореи. Я думал это лучшее зарубежное кино. Нет. Такое вообще было раньше?" - отметил американский лидер. 
 
Напомним, фильм Паразиты стал лучшей картиной года по версии Американской киноакадемии.
 
Впервые главный Оскар был присужден ленте не на английском языке. Фильм завоевал еще три награды: за режиссуру, сценарий и как лучший зарубежный фильм.
 

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Теги: фильм, США, Оскар, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: РИА Новости

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