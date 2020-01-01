Трамп недоволен вручением главного Оскара фильму Паразиты

Американский лидер назвал ужасной награду киноакадемии в этом году и раскритиковал победу южнокорейской картины.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал вручение главного Оскара картине южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо Паразиты. Об этом он заявил 21 февраля, выступая на митинге в штате Колорадо.

"Какая ужасная награда киноакадемии в этом году. И победитель - кино из Южной Кореи. Какого черта там происходит? У нас достаточно проблем с Южной Кореей в торговле, и тут они дают им приз за лучшее кино года. Это нормально? Не знаю. Давайте вернем Унесенных ветром, пожалуйста... А победитель - из Южной Кореи. Я думал это лучшее зарубежное кино. Нет. Такое вообще было раньше?" - отметил американский лидер.

Впервые главный Оскар был присужден ленте не на английском языке. Фильм завоевал еще три награды: за режиссуру, сценарий и как лучший зарубежный фильм.

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