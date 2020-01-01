В Китае более 200 человек заразились коронавирусом в тюрьме

В тюрьме Жэньчень проверку прошли 2077 человек. В итоге заражение выявлено у 200 заключенных и семи охранников.

В Китае коронавирусом заражены уже более 75 тысяч человек

В китайской восточной провинции Шаньдун произошло массовое заражение коронавирусом COVID-19 в тюрьме Жэньчэн. По состоянию на 20 февраля инфицированы 200 заключенных и семь сотрудников службы безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление правительства провинции в пятницу, 21 февраля.

"Вспышка коронавирусной инфекции произошла в тюрьме Жэньчэн в городском округе Цзинин провинции Шаньдун, по состоянию на 20 февраля на территории исправительного учреждения была завершена проверка на нуклеиновую кислоту, по результатам которой подтверждено 207 случаев заражения", – говорится в заявлении.

Проверку прошли 2077 человек, в итоге заражение выявлено у 200 заключенных и семи охранников. Отмечается, что все инфицированные были изолированы и проходят лечение.

Правительство провинции сообщило, что в начале февраля у некоторых охранников появились симптомы кашля, а 12 февраля один из сотрудников службы безопасности тюрьмы был помещен в карантин из-за сильного кашля, 13 февраля диагноз у него подтвердился.

После этого руководство тюрьмы и власти провинции немедленно приняли меры для предотвращения распространения заболевания в тюрьме Жэньчэн, однако было уже поздно. В связи с инцидентом со своей должности был снят глава управления юстиции провинции Цзе Вэйцзюнь.

Напомним, по последним данным в Китае коронавирусом заражены уже 75 465 человек, из них 2 236 человек скончались и 18,2 тысяч вылечились и выписаны из больниц.

Ранее сообщалось, что в Китае резко сократилось число случаев заражения коронавирусом.

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