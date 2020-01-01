В Иране проходят выборы в парламент

Изначально для участия в выборах подали заявки более 15 тысяч человек. Но в итоге претендентов осталось меньше половины.

Выборы в однопалатный парламент Ирана – Меджлис – начались утром в пятницу с открытием избирательных участков по стране. Об этом сообщает РИА Новости 21 февраля.

Участки открылись в 08.00 по местному времени и будут работать до 20:00.

"Выборы проходят в сложной для Ирана обстановке экономического давления США и решат, по мнению экспертов, кто будет руководить парламентом – реформисты, считающиеся сторонниками президента Ирана Хасана Роухани и в данный момент составляющие большинство в парламенте, или консерваторы и противники курса правительства. Предпочтение отдается последним", – говорится в сообщении.

За 290 депутатских кресел поборются более 7 тысяч человек, чьи кандидатуры были утверждены Советом по охране конституции, рассматривавшим претендентов на соответствие нормам.

Изначально для участия в выборах баллотировались более 15 тысяч человек, часть из них сняли свои кандидатуры, многие другие не подтвердил Совет по охране конституции. От изначальных цифр претендентов осталось меньше половины.

Ранее на Тайване состоялись президентские выборы, по результатам которых действующего главу государства Цай Инвэнь переизбрали на второй срок. За нее проголосовали более 57% избирателей – 8,1 млн человек.

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