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В США разбился самолет, есть погибшие

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Борт пропал с радаров утром, однако, добраться до места катастрофы спасатели смогли лишь вечером.
В США разбился двухмоторный самолет (иллюстративное фото)
В США разбился двухмоторный самолет (иллюстративное фото)
wikipedia.org

В Техасе разбился двухмоторный самолет, на борту которого находились три человека, все они погибли. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщает New York Daily News.

По данным местных властей, борт пропал с радаров утром 20 февраля. Однако, добраться до места катастрофы спасатели смогли лишь около 22:00.

"Вследствие авиакатастрофы в сельскохозяйственном районе на западе Техаса погибли трое людей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перед исчезновением с радаров пилот сообщил о проблемах с электроникой и развернул самолета в направлении регионального аэропорта Эбилен. Причины катастрофы расследует национальный совет по вопросам безопасности транспорта США.

Напомним, несколькими днями ранее в небе Австралии столкнулись самолеты, есть погибшие.

Ранее сообщалось, что в Пакистане потерпел крушение учебный самолет ВВС.

 

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Теги: авиакатастрофа, США, Техас, крушение, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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