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В Лондоне пьяные пассажиры угрожали стюардессе

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Несколько мужчин устроили потасовку с бортпроводницей и угрожали ей физической расправой.

Пьяные пассажиры на рейсе из Лондона устроили разборки со стюардессой и попали на камеру. Инцидент сняли очевидцы и разместили его в Twitter.

Потасовка произошла на борту самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего по маршруту из Лондона в Малагу. На кадрах видно, как несколько мужчин столпились в проходе воздушного судна и разговаривают на повышенных тонах.

Из сказанного можно различить угрозу в адрес стюардессы, сдерживающей пассажиров. Мужчина угрожает ударить бортпроводницу.

Сообщается, что причиной конфликта стала четырехчасовая задержка рейса и алкогольное опьянение пассажиров.

Ранее сообщалось, что вылет самолета задержали из-за драки пилотов. Также Корреспондент писал о том, что в аэропорту Запорожья произошла драка, пострадал пограничник.

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Теги: самолет, Лондон, видео, пассажиры, угроза, инцидент, драка, Эмануэль Стюард, Ryanair
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Источник: korrespondent.net

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