В Лондоне пьяные пассажиры угрожали стюардессе

Несколько мужчин устроили потасовку с бортпроводницей и угрожали ей физической расправой.

Пьяные пассажиры на рейсе из Лондона устроили разборки со стюардессой и попали на камеру. Инцидент сняли очевидцы и разместили его в Twitter.

Потасовка произошла на борту самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего по маршруту из Лондона в Малагу. На кадрах видно, как несколько мужчин столпились в проходе воздушного судна и разговаривают на повышенных тонах.

Из сказанного можно различить угрозу в адрес стюардессы, сдерживающей пассажиров. Мужчина угрожает ударить бортпроводницу.

Man I’m acc never going on a ryanair flight again I cba pic.twitter.com/geQY7dvvA9 — S (@mertesakib) February 16, 2020

Сообщается, что причиной конфликта стала четырехчасовая задержка рейса и алкогольное опьянение пассажиров.

Ранее сообщалось, что вылет самолета задержали из-за драки пилотов. Также Корреспондент писал о том, что в аэропорту Запорожья произошла драка, пострадал пограничник.

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