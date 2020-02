В Лондоне пьяные пассажиры угрожали стюардессе

Пьяные пассажиры на рейсе из Лондона устроили разборки со стюардессой и попали на камеру. Инцидент сняли очевидцы и разместили его в Twitter.

Потасовка произошла на борту самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего по маршруту из Лондона в Малагу. На кадрах видно, как несколько мужчин столпились в проходе воздушного судна и разговаривают на повышенных тонах.

Из сказанного можно различить угрозу в адрес стюардессы, сдерживающей пассажиров. Мужчина угрожает ударить бортпроводницу.

Man I’m acc never going on a ryanair flight again I cba pic.twitter.com/geQY7dvvA9