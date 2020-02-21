“Надежда умирает последней”: Путин заявил, что хочет дружить с Украиной

Президент РФ возлагает большие надежды на Зеленского.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что надеется улучшить отношения между РФ и Украиной во время каденции Владимира Зеленского.

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Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Между тем, Путин заметил, что позиция Зеленского касательно РФ изменилась после нормандской встречи и это вызывает вопросы.

К сожалению, вот он (Зеленский, - ред.) приехал из Парижа (с нормандского саммита, - ред.) и начал говорить о том, что надо пересматривать минские соглашения. Это вызывает вопрос, - сказал он.

При этом Путин добавил, что стороны смогли договориться об обмене пленными, а также о транзите газа через Украину.

Надежда умирает последней, (такая вероятность, - ред.) есть, - сказал Путин.

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Он также отметил, что совместное сотрудничество Украины и РФ невыгодное сразу для нескольких стран. Такой союз якобы составит конкуренцию на мировом рынке. Поэтому многие страны делают все, чтоб “Украину и РФ растянуть”.

Любое объединение России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ - это создание конкурента, глобального конкурента в Европе и в мире. Никто этого не хочет, поэтому делать все, чтобы нас растягивать, - сказал хозяин Кремля.

Также Путин отметил, что все, кто приходил к власти в Украине якобы преследовали личный интерес в отношениях с Россией.

А в чем они заключаются? Даже - не более заработать денег за счет ограбления украинского народа, а сохранить, что награбленное до сих пор. Вот, в чем главная задача. "Бабки" то где, извините за моветон? Денежки где? В иностранных банках, - сказал Путин.

Напомним, Путин подписал указ об увольнении Суркова. Президент России подписал указ об освобождении Суркова с должности советника. Об отставке Суркова говорили почти месяц.

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