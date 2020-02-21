Военные Франции и Нигера уничтожили 120 боевиков

Совместная операция военных двух стран Бархан началась 1 февраля. Было изъято большое количество оружия.

На западе Нигера в провинции Тиллабери местные военные и французские войска провели операцию, в ходе которой уничтожили по меньшей мере 120 террористов. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на минобороны африканской страны в пятницу, 21 февраля.

Отмечается, что совместная операция Бархан началась 1 февраля. Было изъято большое количество оружия. Потерь среди военнослужащих двух стран не было.

Провинция Тиллабери граничит с Мали и Буркина-Фасо. В последние годы террористические группировки совершали атаки в пограничных районах западного Нигера, Мали и Буркина-Фасо, жертвами которых стало множество людей.

Так, 10 и 16 февраля неизвестные боевики два раза нападали на полицейский участок в Тиллабери, в результате погибли трое сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, в январе на западе Нигера в результате нападения боевиков на лагерь погибли 89 военных. Это самые большие потери среди военнослужащих в стране за последние несколько лет.

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