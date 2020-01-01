В Китае назвали сроки победы над коронавирусом

Власти страны надеются до конца марта победить заболевание на всей территории, включая провинцию Хубэй.

Китайские власти намерены победить коронавирус на всей территории страны, за исключением провинции Хубэй до конца февраля. Об этом заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй на встрече с первым вице-спикером Госдумы РФ Иваном Мельниковым, сообщает в пятницу, 21 февраля, Интерфакс.

А в эпицентре коронавируса, провинции Хубэй, эпидемия, по словам посла, будет преодолена в марте.

"В других регионах, за исключением Хубея, мы сможем одержать победу над вирусом в течение этого месяца, а в центре эпидемии - в течение следующего месяца мы ликвидируем эту эпидемию", - сказал посол.

Ханьхуэй также отметил, что смертность от коронавируса в регионе, являющемся центром распространения заболевания, составляет 2%, а по всей стране - 0,55%.

Тем временем китайское агентство Синьхуа сообщает, что китайские ученые разработали новый экспресс-тест для выявления коронавируса, работа которого основана на обнаружении антител.

Соответствующий комплект для быстрой диагностики разработан Нанкинским университетом (восточная провинция Цзянсу) совместно с компанией Jiansu Medomics Medical Technology. Принцип его работы основан на выявлении антител IgM и IgG. Экспресс-тест позволяет обнаружить коронавирус у человека в течение 15 минут.

Некоторые больницы и медицинские центры в провинции Цзянсу уже начали использовать данный комплект в тестовом режиме.

Напомним, по последним данным, число жертв коронавируса в Китае превысило 2200 человек.

Ранее сообщалось, что в Китае резко сократилось число случаев заражения коронавирусом.

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