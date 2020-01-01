У пассажирки поезда Киев-Москва подозревают коронавирус

Женщину сняли с поезда и направили в инфекционную больницу, а остальных пассажиров вагона – на карантин.

В российском Брянске сняли с поезда Киев-Москва гражданку Китая с высокой температурой и подозрением на коронавирус. Об этом сообщает Интерфакс в пятницу, 21 февраля, со ссылкой на руководителя управления Роспотребнадзора по Брянской области РФ Людмилу Трапезникову.

Отмечается, что китаянку с температурой 38 градусов направили в инфекционную больницу Брянска.

По словам чиновницы, остальных пассажиров вагона, в котором ехала женщина, отправили на карантин в Брянскую городскую больницу.

Детальную информацию об инциденте намерены обнародовать в течение дня.

Напомним, по последним данным в Китае коронавирусом заражены уже 75 465 человек, из них 2 236 человек скончались и 18,2 тысяч вылечились и выписаны из больниц.

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