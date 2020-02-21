Извращенец заглядывал девушке под юбку и попался

Видеоблогер случайно обнаружил на своих записях момент, как извращенец с помощью смартфона заглядывает под юбку девушки.

В Мехико заглядывающий под юбки девушкам извращенец случайно попал на видео. Об этом сообщает местное издание El Popular.

Сообщается, что во время съемок видеоблогера Луисито Комуника, в кадр его камеры попал извращенец. В ролике видно, как мужчина проходит в толпе с сумкой.

В сумке заметен смартфон, который лежит камерой вверх. Сам мужчина целенаправленно направляет сумку с камерой под юбку рядом стоящей девушки.

Блогер отметил, что во время съемки было слишком много людей, поэтому инцидента никто не заметил. Также мужчина призвал пользователей сети опознать извращенца и “устроить ему взбучку”.

Ранее сообщалось, что извращенец нанимал сиделок для замены ему подгузников. Также Корреспондент писал том, что шотландец страдает от постоянной эрекции после операции.

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