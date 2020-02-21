Извращенец заглядывал девушке под юбку и попался
В Мехико заглядывающий под юбки девушкам извращенец случайно попал на видео. Об этом сообщает местное издание El Popular.
Сообщается, что во время съемок видеоблогера Луисито Комуника, в кадр его камеры попал извращенец. В ролике видно, как мужчина проходит в толпе с сумкой.
В сумке заметен смартфон, который лежит камерой вверх. Сам мужчина целенаправленно направляет сумку с камерой под юбку рядом стоящей девушки.
Блогер отметил, что во время съемки было слишком много людей, поэтому инцидента никто не заметил. Также мужчина призвал пользователей сети опознать извращенца и “устроить ему взбучку”.
Ранее сообщалось, что извращенец нанимал сиделок для замены ему подгузников. Также Корреспондент писал том, что шотландец страдает от постоянной эрекции после операции.
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еслиб он малчыку под юбку заглядывал тогда да а так извращения не вижу вижу просто непотребное поведение