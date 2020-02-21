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США получили запрос Турции на размещение систем Patriot – СМИ

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США могли бы поставить стране ЗРК Patriot в качестве поддержки Анкары на фоне ситуации в Идлибе.
Анкара сделала запрос на размещение ЗРК Patriot
Анкара сделала запрос на размещение ЗРК Patriot
Анадолу

Турция попросила США развернуть две батареи зенитных комплексов Patriot вдоль ее южной границы с Сирией. Об этом сообщает Анадолу в пятницу, 21 февраля.

"Да, мы в курсе, что нам поступил соответствующий запрос. Однако на данный момент решение (в вопросе размещения  ЗРК Patriot в Турции) не принято", – приводит слова американского чиновника турецкое агентство.

Он добавил, что запрос Анкарой был сделан "недавно".

Накануне министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в интервью телеканалу CNN Turk заявил, что США могли бы развестить в стране ЗРК Patriot в качестве поддержки Анкары в условиях ситуации, разворачивающейся в провинции Идлиб.

Ранее в четверг поддерживаемые Турцией повстанцы при поддержке турецких военных начали контрнаступление, чтобы вернуть город Найраб на востоке провинции Идлиб.

При этом минобороны Турции заявило о двух погибших военных и пяти раненых в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб.

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Теги: США, Турция, Сирия, Конфликт в Сирии, ЗРК Ratriot, Анкара, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Операторська    21.02.2020, 11:49
Оценка:  +5
Операторська
а московські С-400 де?
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