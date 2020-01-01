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Автограф Путина продали на аукционе за $5 тысяч

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Автограф главы Кремля был выставлен на торги. Подпись Путина, сделанная им в благодарность за подаренную книгу, ушла с молотка за пять тысяч долларов.
Свой автограф Путин оставил осенью 2001 года
Свой автограф Путин оставил осенью 2001 года
begemot.media

Автограф российского президента Владимира Путина продали на аукционе в столице РФ Москве. Благодарственное письмо американисту Валентину Зорину с автографом Путина ушло за 340 тысяч рублей (примерно 5,3 тысячи долларов), пишет Интерфакс.

Этот автограф лидер России лично оставил еще осенью 2001 года. Подпись также сопровождалась словами благодарности за преподнесенную в подарок книгу Неизвестное об известном.

Кроме того, на аукционе продали за 15 тысяч рублей (233 доллара) автограф Джорджа Мартина, написавшего роман Игра престолов. Автограф шведской писательницы Астрид Линдгрен, адресованный Арсению Тарковскому, ушел за 50 тысяч рублей (776 долларов).

Топ-лотом торгов аукциона стали рукописи режиссера Андрея Тарковского к фильму Зеркало, проданные за 2 миллиона рублей (31 тысяча долларов).

Ранее мы писали, что на аукционе продали дискету с автографом Стива Джобса.

Также сообщалось, что украинка выставила свою девственность на аукцион. Девушка хочет жить в роскоши и поэтому решила продать свою девственность за 100 тысяч евро.
 

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Теги: Россия, Москва, Путин, Владимир Путин, аукцион., продажа, автограф
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Источник: korrespondent.net

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