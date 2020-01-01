Кремль заявил, что даты следующей нормандской встречи пока нет

Песков заявил, что даты пока не обсуждались.

Конкретная дата проведения следующего саммита "нормандской четверки" на данный момент не обсуждалась.

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Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

По словам Пескова, прежде, чем обсуждать дату следующей нормандской встречи, надо реализовать все договоренности предыдущей встречи четырех лидеров, которая состоялась 9 декабря прошлого года в Париже.

Тема проведения такого очередного саммита неоднократно фигурировала. Возможность проведения саммита проговаривается, каких-то четких решений на этот счет сейчас нет. Конкретной даты проведения саммита "нормандской четверки" пока нет, необходимо реализовать договоренности парижской встречи, - сказал Песков.

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Напомним, Путин заявил, что хочет дружить с Украиной. Президент РФ возлагает большие надежды на Зеленского.

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