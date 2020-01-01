В Китае заявили о переломном моменте в борьбе с коронавирусом

Накануне а стране зарегистрирован рекордный показатель выздоровевших за день, который впервые превысил количество заболевших.

В Китае заявили о позитивных тенденциях в борьбе с коронавирусом

В китайском Ухане впервые число излечившихся от коронавируса за день превысило число инфицированных, поступивших в медучреждения за сутки. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщает Синьхуа со ссылкой на представителя Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэна.

Чиновник также отметил, что в Китае впервые с начала эпидемии зарегистрирован рекордный показатель выздоровевших за день. Так, в течение четверга из больниц по всей стране были выписаны более двух тысяч человек.

Ранее в Китае назвали сроки победы над коронавирусом. Власти страны надеются до конца марта победить заболевание на всей территории, включая провинцию Хубэй.

Также сообщалось, что правительство Китая создало мобильную игру про коронавирус Battle of Pathogens.

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