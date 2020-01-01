Меркель и Макрон позвонили Путину из-за Сирии

Президент Франции и канцлер Германии призвали российского президента прекратить военные действия в Сирии.

Сегодня ожидается звонок Меркель и Макрона Эрдогану Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель позвонили президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить эскалацию в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Как отмечается, канцлер и президент хотели предупредить Путина "о гуманитарном положении гражданского населения в провинции Идлиб в Сирии".

Макрон и Меркель "призвали к немедленному прекращению военных действий" и попросили стороны "не блокировать доступ гуманитарной помощи нуждающемуся населению".

Лидеры стран ЕС заявили о своей готовности быстро встретиться с Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, "чтобы найти политическое решение кризиса".

В свою очередь,в Кремле заявили, что разговор состоялся в контексте резкого обострения обстановки в Идлибе "в результате агрессивных действий экстремистских формирований против сирийских правительственных войск и мирных жителей".

"Акцентировалось на важности недопущения негативных гуманитарных последствий для гражданского населения. Владимир Путин отметил необходимость принятия эффективных мер по нейтрализации террористической угрозы при соблюдении принципов суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении.

Европейский совет также накануне опубликовал заявление о ситуации в Идлибе.

Как сообщалось, накануне Турция начала военную операцию против режима сирийского президента Башара Асада в провинции Идлиб. После просьбы России, обстрелы прекратились.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от Дамаска до конца месяца отвести войска в провинции Идлиб от турецких наблюдательных постов, а ранее обвинил РФ в нарушении соглашений по Сирии.

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