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У берегов Нигерии пираты похитили украинца

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Пираты напали на судно под флагом Либерии и похитили 10 членов экипажа, в том числе гражданина Украины.
Переговорами будут заниматься профессиональные "переговорщики"
Переговорами будут заниматься профессиональные "переговорщики"
facebook.com/sosseafarer

У берегов Нигерии пираты напали на судно и похитили 10 членов экипажа, в том числе украинца. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев в комментарии УНИАН.

По данным посольства Украины в Греции, пиратское нападение на судно Alpine Penelop под флагом Либерии произошло 20 февраля.

Дипломат добавил, что компанией-судовладельцем создана оперативная группа с целью освобождения членов экипажа.

"Переговорами будут заниматься профессиональные "переговорщики". Посольство Украины в Греции поддерживает связь с компанией-судовладельцем", - уточнил Погорельцев.

Он также сообщил, что с родственниками украинского моряка установлен контакт. Дело находится на контроле Посольства Украины в Греции и Департамента консульской службы МИД.

Как сообщалось, утром 31 декабря неизвестные напали на танкер Happy Lady. Угрожая оружием, пираты похитили восемь из 28 членов экипажа: пятерых греков, двух граждан Филиппин и одного украинца. В результате нападения один из членов экипажа был ранен и госпитализирован. Позже в Африке пираты освободили украинского моряка.

 

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Теги: судно, корабль, пираты, моряки, Нигерия, украинцы, украинец, моряк, пиратство, украинские моряки
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Источник: korrespondent.net

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