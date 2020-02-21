Стриптиз на корпоративе в морге: появилось видео
Сотрудники Петербургского бюро судмедэкспертизы (городского морга) перед Днем защитника отечества устроили корпоратив, пригласив профессиональную стриптизершу. Соответствующее видео вечеринки опубликовало издание Фонтанка.
По информации СМИ, видео в редакцию прислал читатель перед сотрудниками в халатах в ординаторской.
Заведующий отделом судебно-медицинских экспертиз трупов Виктором Василенко подтвердил произошедшее.
Отмечается, что комитет по здравоохранению города проведет проверку по данному инциденту.
Ранее сообщалось, что старушка пригласила стриптизера в дом престарелых. Также сообщалось, что стриптизерша упала с шестиметрового шеста.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet