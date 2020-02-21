Стриптиз на корпоративе в морге: появилось видео

Работники Петербургского бюро судмедэкспертизы устроили корпоратив в честь Дня защитника отечества.

Сотрудники Петербургского бюро судмедэкспертизы (городского морга) перед Днем защитника отечества устроили корпоратив, пригласив профессиональную стриптизершу. Соответствующее видео вечеринки опубликовало издание Фонтанка.

По информации СМИ, видео в редакцию прислал читатель перед сотрудниками в халатах в ординаторской.

Заведующий отделом судебно-медицинских экспертиз трупов Виктором Василенко подтвердил произошедшее.

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Отмечается, что комитет по здравоохранению города проведет проверку по данному инциденту.

Ранее сообщалось, что старушка пригласила стриптизера в дом престарелых. Также сообщалось, что стриптизерша упала с шестиметрового шеста.

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