Китаец повторно заразился коронавирусом

Китаец вылечился от коронавируса и снова заразился им. До этого он находился в изоляции, его лечили в соответствии со старыми стандартами.

В провинции Сычуань на юго-западе Китая выявили случай повторного заражения коронавирусом COVID-2019 у мужчины, который вылечился от него и был выписан из другой больницы. Об этом сообщает издание Бэйцзин цинняньбао.

Отмечается, что инфицированный китаец уже находится в одной из больниц в городе Чэнду.

"Пока не выяснено, заразились ли члены его семьи. Мы сообщим об этом сразу же после того, как будут получены результаты анализа", - отметил представитель местного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения.

Издание добавляет, что о повторном заражении пациента стало известно 19 февраля. До этого он находился в изоляции, его лечили в соответствии со старыми стандартами.

Ранее в Китае назвали сроки победы над коронавирусом. Власти страны надеются до конца марта победить заболевание на всей территории, включая провинцию Хубэй.

Также сообщалось, что правительство Китая создало мобильную игру про коронавирус Battle of Pathogens.

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