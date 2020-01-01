Из-за Brexit ЕС не смог согласовать многолетний бюджет

После выхода Великобритании из состава ЕС в бюджете образовалась дыра в размере 60-75 миллиардов евро.



Главы государств и правительств 27 стран-членов Европейского Союза не смогли договориться по многолетнему бюджету на 2021-2027 году на саммите в Брюсселе, сообщает Главы государств и правительств 27 стран-членов Европейского Союза не смогли договориться по многолетнему бюджету на 2021-2027 году на саммите в Брюсселе, сообщает Kleine Zeitung

По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, после выхода Великобритании из состава ЕС в бюджете образовалась дыра в размере 60-75 миллиардов евро. В связи с этим переговоры были крайне сложными.

"Мы очень усердно работали последние дни, недели для достижения соглашения. К сожалению, мы увидели, что это невозможно, что нам нужно время", - заявил политик.

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