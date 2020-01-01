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Из-за Brexit ЕС не смог согласовать многолетний бюджет

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После выхода Великобритании из состава ЕС в бюджете образовалась дыра в размере 60-75 миллиардов евро.
Евросоюз не согласовал бюджет
Евросоюз не согласовал бюджет

Главы государств и правительств 27 стран-членов Европейского Союза не смогли договориться по многолетнему бюджету на 2021-2027 году на саммите в Брюсселе, сообщает Kleine Zeitung.
 
По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, после выхода Великобритании из состава ЕС в бюджете образовалась дыра в размере 60-75 миллиардов евро. В связи с этим переговоры были крайне сложными.
 
"Мы очень усердно работали последние дни, недели для достижения соглашения. К сожалению, мы увидели, что это невозможно, что нам нужно время", - заявил политик.
 
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что сторонам еще придется пройти большой путь для согласования бюджета.

По ее словам, до конца текущего года странам необходимо договориться, иначе Евросоюз рискует оказаться без бюджета.

Напомним, в полночь с 31 января на 1 февраля Великобритания после трех с половиной лет метаний формально вышла из ЕС. Евросоюз начинал переговоры о новом партнерстве с Британией.

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Теги: Евросоюз, выход Великобритании из ЕС, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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