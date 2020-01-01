Вне Китая коронавирусом заразились 1200 человек
Помимо Китая на сегодня случаи заражения зафиксированы еще в 26 странах мира. Восемь человек умерли.
Число заразившихся новым коронавирусом за пределами Китая достигло 1200 человек. В пятницу, 21 февраля, были подтверждены новые 127 случаев, говорится в сообщении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
На сегодняшний день помимо Китая случаи заражения зафиксированы еще в 26 странах мира. Восемь человек умерли.
Напомним, о вспышке коронавируса власти Китая официально сообщили 31 декабря прогошлого года. Центром распространения стал город Ухань в центре страны.
Сейчас в Китае число зараженных превысило 75 тысяч человек, умерли 2236 человек. Тем временем в стране заявили о позитивных тенденциях в борьбе с коронавирусом.
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