Вне Китая коронавирусом заразились 1200 человек

Помимо Китая на сегодня случаи заражения зафиксированы еще в 26 странах мира. Восемь человек умерли.



Число заразившихся новым коронавирусом за пределами Китая достигло 1200 человек. В пятницу, 21 февраля, были подтверждены новые 127 случаев, говорится в сообщении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).



На сегодняшний день помимо Китая случаи заражения зафиксированы еще в 26 странах мира. Восемь человек умерли.



Напомним, о вспышке коронавируса власти Китая официально сообщили 31 декабря прогошлого года. Центром распространения стал город Ухань в центре страны.



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