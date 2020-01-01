Первый случай смерти от коронавируса зарегистрировали в Италии

Жертвой нового типа китайского коронавируса стал 78-летний мужчина, попавший в больницу под Падуей.

В Италии зафиксировали первый случай летального исхода после заражения коронавирусов, сообщает Il Corriere della Sera

Жертвой нового типа коронавируса стал 78-летний итальянец, попавший в больницу под Падуей. Его 67-летняя жена также была госпитализированы с высокой температурой.

Ранее в 10 городах Италии, где было зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусом, закрыли школы, сады и магазины, а также другие общественные места.

По последним данным, в Китае число зараженных превысило 75 тысяч человек, умерли 2236 человек. Число заразившихся новым коронавирусом за пределами Китая достигло 1200 человек, 8 человек умерли.

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