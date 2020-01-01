Япония не пустит в свои порты 200 круизных лайнеров

Данные меры связаны с распространением нового китайского коронавируса. Пока не все компании пошли на радикальные меры.



Из-за вспышки нового коронавируса отменены более 200 заходов в порты Японии иностранных круизных лайнеров, сообщает



Пока не все компании пошли на радикальные меры, некоторые просто скорректировали расписание и перенесли круизы на более позднее время, например, апрель.

Из-за вспышки нового коронавируса отменены более 200 заходов в порты Японии иностранных круизных лайнеров, сообщает ТАСС Пока не все компании пошли на радикальные меры, некоторые просто скорректировали расписание и перенесли круизы на более позднее время, например, апрель.

Каждый заход пассажирского судна приносит порту доход в размере примерно 300 тысяч долларов. Именно столько тратят туристы во время остановки в том или ином городе.

Напомним, в порту Йокогама уже более двух недель стоит круизный лайнер Diamond Princess. Он стал вторым по величине очагом распространения коронавируса за пределами Китая. Всего на судне заразились 634 человека.

На борту круизного лайнера находились около 3,6 тыс. человек из 50 стран, включая 25 украинцев, двое из которых заразились коронавирусом. Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались

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