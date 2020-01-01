Число смертей от коронавируса превысило 2300

За последние сутки от заболевания погибло около 109 человек, инфицированных случаев подтвердилось около 397.



Число погибших от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса COVID-19, в китайской провинции Хубэй возросло до 2345, общее количество случаев заражения составило 76 288, сообщают органы здравоохранения страны в субботу, 22 февраля.

За последние сутки от заболевания погибло около 109 человек (106 – в провинции Хубэй), выписаны из больницы – 2393, а инфицированных случаев подтвердилось около 397.





Напомним, что о вспышке коронавируса власти Китая официально сообщили 31 декабря прогошлого года. Центром распространения стал город Ухань в центре страны.



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На днях в Китае Общее количество выписанных из медицинских стационаров составило 20 659, а 53 284 пациента находятся на стадии лечения, из них 11 477 – в тяжелом состоянии.Напомним, что о вспышке коронавируса власти Китая официально сообщили 31 декабря прогошлого года. Центром распространения стал город Ухань в центре страны.На днях в Китае заявили о позитивных тенденциях в борьбе с коронавирусом

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