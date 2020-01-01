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Число смертей от коронавируса превысило 2300

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За последние сутки от заболевания погибло около 109 человек, инфицированных случаев подтвердилось около 397.
Коронавирус продолжает забирать человеческие жизни
Коронавирус продолжает забирать человеческие жизни
cursorinfo.co.il

Число погибших от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса COVID-19, в китайской провинции Хубэй возросло до 2345, общее количество случаев заражения составило 76 288, сообщают органы здравоохранения страны в субботу, 22 февраля.
 
За последние сутки от заболевания погибло около 109 человек (106 – в провинции Хубэй), выписаны из больницы – 2393, а инфицированных случаев подтвердилось около 397.
 
Общее количество выписанных из медицинских стационаров составило 20 659, а 53 284 пациента находятся на стадии лечения, из них 11 477 – в тяжелом состоянии.

Напомним, что о вспышке коронавируса власти Китая официально сообщили 31 декабря прогошлого года. Центром распространения стал город Ухань в центре страны.

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На днях в Китае заявили о позитивных тенденциях в борьбе с коронавирусом.

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Теги: смерть, Китай, жертвы, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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