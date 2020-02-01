США провели учения на случай ядерной войны с РФ

Сценарий учений включал в себя внештатную ситуацию в Европе, когда ведется ядерная война с Россией.



США провели военные учения на случай нанесения Россией ядерного удара по Европе. Об этом в ходе брифинга пятницу, 21 февраля, сообщил представитель Пентагона.

"Сценарий учений включал в себя внештатную ситуацию в Европе, когда ведется война с Россией, и РФ решает ограниченно использовать ядерное оружие малой мощности против объекта на территории НАТО", - рассказал он.

Представитель Министерства обороны также заявил, что США разместят в Европе баллистические и крылатые ракеты, но не ядерные, в ответ на распад Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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