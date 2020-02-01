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США провели учения на случай ядерной войны с РФ

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Сценарий учений включал в себя внештатную ситуацию в Европе, когда ведется ядерная война с Россией.
Американская ядерная бомба B61
Американская ядерная бомба B61
Wikimedia Ядерная бомба B61

США провели военные учения на случай нанесения Россией ядерного удара по Европе. Об этом в ходе брифинга пятницу, 21 февраля, сообщил представитель Пентагона.
 
"Сценарий учений включал в себя внештатную ситуацию в Европе, когда ведется война с Россией, и РФ решает ограниченно использовать ядерное оружие малой мощности против объекта на территории НАТО", - рассказал он.
 
Представитель Министерства обороны также заявил, что США разместят в Европе баллистические и крылатые ракеты, но не ядерные, в ответ на распад Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
 
Издание Defense One со ссылкой на представителя Пентагона сообщило, что США сымитировали ответ ядерным оружием. Учения прошли на военной базе в Небраске. В них принимал участие министр обороны США Марк Эспер и конгрессмен-республиканец Джефф Фортенберр.

Ученые смоделировали последствия ядерной войны РФ и США

Напомним, в октябре прошлого года в Германии прошли секретные военные учения с НАТО, которые учитывают сценарий атомной войны.

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Теги: Россия-США, США, ядерная угроза, Военные учения, ядерная война
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Источник: korrespondent.net

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