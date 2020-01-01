В Белом доме составляют списки противников Трампа
В Администрации Трампа намекнули о больших переменах, которые последуют сразу после президентских выборов.
Настроенным против президента США сотрудникам Белого дома не светит повышение по службе. Об этом заявил новый главный кадровик американской администрации Джонни Макэнти, пишет Axios.
Он собрал представителей федеральных ведомств и попросил составить список противников Трампа. Макэнти намекнул о больших переменах, которые последуют сразу после выборов в ноябре этого года.
Напомним, ранее своих должностей лишились чиновники, которые давали показания против Трампа во время слушаний в конгрессе в рамках процедуры импичмента. В частности, был уволен эксперт по Украине, сотрудник Совета национальной безопасности Александр Виндман, а также посол США при ЕС Гордон Сондленд.
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