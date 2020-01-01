В Белом доме составляют списки противников Трампа

В Администрации Трампа намекнули о больших переменах, которые последуют сразу после президентских выборов.



Настроенным против президента США сотрудникам Белого дома не светит повышение по службе. Об этом заявил новый главный кадровик американской администрации Джонни Макэнти, пишет Настроенным против президента США сотрудникам Белого дома не светит повышение по службе. Об этом заявил новый главный кадровик американской администрации Джонни Макэнти, пишет Axios

Он собрал представителей федеральных ведомств и попросил составить список противников Трампа. Макэнти намекнул о больших переменах, которые последуют сразу после выборов в ноябре этого года.

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