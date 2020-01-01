В Польше арестовали украинца из-за таблеток для мужской силы

Польские таможенники перехватили контрабанду препарата. 27-летний украинец вез около тысячи таблеток.

Украинец рассказал, что препарат он вез в Польшу по просьбе знакомой ubelskie.kas.gov.pl

Подразделение польской налоговой службы в Люблине задержало гражданина Украины на попытке завезти в Евросоюз запрещенный препарат, обещающий повысить мужскую силу, сообщает Сегодня.

27-летний украинец вез таблетки для потенции через пункт пропуска в Дорогуске. При досмотре автомобиля парня были обнаружены 1000 таблеток Золотого конька. Если верить написанному на упаковке, они предоставляют "неограниченные возможности любовной страсти".

По словам контрабандиста, препарат он вез в Польшу по просьбе знакомой. Товар изъяли, поскольку его перемещение через границу запрещено. Средство содержит экстракт морского конька – а этот вид небольших морских лучеперых рыб семейства игловых находится на грани исчезновения и охраняется Вашингтонской конвенцией CITES.

Ранее сообщалось, что на границе с Польшей таможенники выявили в автомобиле с дипломатическими номерами более 150 тысяч пачек сигарет. Инцидент произошел на пункте пропуска Шегини-Медика.

Также стало известно, что пограничники задержали россиянок с партией медоборудования. Женщины спрятали приборы в обшивке автомобиля, а также в объемные зимние куртки.

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