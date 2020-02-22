В России отреагировали на сымитированный ядерный удар США

Ранее США провели учения, в ходе которых отработали ответ России на воображаемую ядерную атаку по Европе.

Учения Пентагона, по сценарию которых Россия наносит ядерный удар по Европе, являются провокацией. Таким образом отреагировал член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов, передает РИА Новости.

Политик подчеркнул, что в военной доктрине России нет идеи применения первыми ядерного удара.

"Он может быть только ответным", - добавил сенатор.

Морозов также отметил, что и военные действия на территории Европы могут носить лишь ответный характер.

Ранее сообщалос, что США провели учения на случай ядерной войны с РФ. Сценарий учений включал в себя внештатную ситуацию в Европе, когда ведется ядерная война с Россией.

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