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В России отреагировали на сымитированный ядерный удар США

Комментариев: 5
Ранее США провели учения, в ходе которых отработали ответ России на воображаемую ядерную атаку по Европе.
Американская ядерная бомба B61
Американская ядерная бомба B61
Wikimedia Ядерная бомба B61

Учения Пентагона, по сценарию которых Россия наносит ядерный удар по Европе, являются провокацией. Таким образом отреагировал член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов, передает РИА Новости.

Политик подчеркнул, что в военной доктрине России нет идеи применения первыми ядерного удара.

"Он может быть только ответным", - добавил сенатор.

Морозов также отметил, что и военные действия на территории Европы могут носить лишь ответный характер.

Ранее сообщалос, что США провели учения на случай ядерной войны с РФ. Сценарий учений включал в себя внештатную ситуацию в Европе, когда ведется ядерная война с Россией.

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Теги: Россия, Россия-США, США, учения, ядерная угроза, Военные учения
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Boxerogos    22.02.2020, 12:47
Оценка:  -2
Boxerogos
США давно пора уничтожить,превратив эту"сверхдержаву",а точнее страну-должника всех времён и народов N1,в пустыню.
ЗовПрироды    22.02.2020, 12:40
Оценка:  +1
ЗовПрироды
Сенатор дурак и брехло. В ныне действующей ядерной доктрине на россии, принятой в 2006 году присутствует норма превентивного ядерного удара по странам, которые каким то образом могут угрожать российским интересам. Угрозы превентивного ядерного удара постоянно звучат от кремлевских дуриков.
ЗовПрироды    22.02.2020, 12:42
Оценка:  +1
ЗовПрироды
Кремлевское махание ядерной дубиной закончится очень смешно. От на россии останется горелая дырка в земле в случае обострения ситуации
Адепт_реформ    22.02.2020, 12:28
Оценка:  +1
Адепт_реформ
Политик подчеркнул, что в военной доктрине России нет идеи применения первыми ядерного удара. А как же нормьІ о привентивном ударе по всем кто неразделяєт скрепьІ и духовньІе екскрементьІ Мраззии? Врут как о всегда!
Потому_что    22.02.2020, 12:20
Оценка:  +4
Потому_что
росея приняла ответные меры, и в ответ подготовила эскадрилью петухов, недавно слепленных с говна в ростове.
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