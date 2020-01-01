В Китае заявили об увеличении инкубационного периода коронавируса
Инкубационный период после инфицирования коронавирусом COVID-19 может составлять 27 дней, а не 14, как принято считать. Об этом сообщили представители властей китайской провинции Хубэй, передает Reuters.
В местном правительстве заявили, что у 70-летнего мужчины симптомы коронавируса проявились спустя 27 дней после заражения. Он подхватил инфекцию 24 января при тесном контакте с сестрой, зараженной коронавирусом.
Согласно заявлению правительства, 20 февраля у него поднялась температура, а результаты теста на коронавирус показали положительный результат.
Более длительный инкубационный период может осложнить усилия по сдерживанию распространения эпидемии COVID-19.
Китайские ученые также сообщили, что 20-летняя китаянка из Уханя, у которой до сих пор не появилось признаков заболевания, заразила коронавирусом 5 своих родственников в Аньяне, что в 400 милях (675 км) от города.
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На днях в Китае заявили о позитивных тенденциях в борьбе с коронавирусом.
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