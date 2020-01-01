В Италии от коронавируса за сутки скончались два человека

Второй жертвой коронавируса в Италии стала женщина. Смертельный случай произошел в Ломбардии.

В Италии зафиксировали две смерти от коронавируса COVID-19 и это три смертельных случая в Европе. Об этом пишет издание Ansa.

По информации СМИ, вторая жертва - женщина в Ломбардии.

Количество больных в стране возросло до 29 человек, из них - 27 в Ломбардии, двое - в Венето (один из них - 67-летний мужчина из города Доло).

Издание также пишет, что пока неизвестно каким образом заразился первый умерший от коронавируса 78-летний житель региона Венето. Поскольку он не был в Китае и не контактировал с людьми из Азии.

Отмечается, что около сотни человек, которые контактировали с инфицированными, прошли тест на коронавирус и ждут результатов.

Ранее сегодня сообщалось, что первый случай смерти от коронавируса зарегистрировали в Италии. Жертвой нового типа китайского коронавируса стал 78-летний мужчина, попавший в больницу под Падуей.

Также в 10 городах Италии, где было зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусом, закрыли школы, сады и магазины, а также другие общественные места.

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