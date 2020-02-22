В России у пяти украинцев подозревают коронавирус

С поезда Киев-Москва госпитализировали пять украинцев. У них взяли анализы на коронавирус.

В российском Брянске госпитализировали пять граждан Украины из числа находящихся в одном вагоне поезда Киев-Москва с китаянкой, у которой подозревали коронавирус. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, двух мужчин и трех женщин госпитализировали в инфекционное отделение больницы. Сейчас они находятся в нормальном состоянии и не имеют жалоб на самочувствие. Лабораторные исследования анализов украинцев в работе.

Кроме того, еще шестеро граждан Украины находятся в отцепленном и поставленном на санитарную стоянку вагоне. Они отказались от госпитализации.

"Граждане Украины обеспечены всем необходимым, включая горячее питание. После получения результатов лабораторных исследований на новый коронавирус будет принято решение об их дальнейшем следовании", - добавили в Минздраве.

Ранее сообщалось, у пассажирки поезда Киев-Москва подозревают коронавирус. Женщину сняли с поезда и направили в инфекционную больницу, а остальных пассажиров вагона – на карантин.

Позже стало известно, что у гражданки Китая, снятой с поезда, не подтвердили заражение коронавирусом 2019-nCoV, но в Брянске на карантине оставили 13 граждан Украины.

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