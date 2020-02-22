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В России у пяти украинцев подозревают коронавирус

Комментариев: 4
С поезда Киев-Москва госпитализировали пять украинцев. У них взяли анализы на коронавирус.
Граждане Украины обеспечены всем необходимым, включая горячее питание
Граждане Украины обеспечены всем необходимым, включая горячее питание
пресс-служба МВД Украины

В российском Брянске госпитализировали пять граждан Украины из числа находящихся в одном вагоне поезда Киев-Москва с китаянкой, у которой подозревали коронавирус. Об этом сообщает  Министерство здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, двух мужчин и трех женщин госпитализировали в инфекционное отделение больницы. Сейчас они находятся в нормальном состоянии и не имеют жалоб на самочувствие. Лабораторные исследования анализов украинцев в работе.

Кроме того, еще шестеро граждан Украины находятся в отцепленном и поставленном на санитарную стоянку вагоне. Они отказались от госпитализации.

"Граждане Украины обеспечены всем необходимым, включая горячее питание. После получения результатов лабораторных исследований на новый коронавирус будет принято решение об их дальнейшем следовании", - добавили в Минздраве.

Ранее сообщалось, у пассажирки поезда Киев-Москва подозревают коронавирус. Женщину сняли с поезда и направили в инфекционную больницу, а остальных пассажиров вагона – на карантин.

Позже стало известно, что у гражданки Китая, снятой с поезда, не подтвердили заражение коронавирусом 2019-nCoV, но в Брянске на карантине оставили 13 граждан Украины

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Теги: Россия, вирусы, Вирус, Поезд, украинцы, коронавирус, Киев-Москва
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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ЗовПрироды    22.02.2020, 14:04
Оценка:  +2
ЗовПрироды
Нафига ездить на эту поганую россию?
SAId    22.02.2020, 14:34
Оценка:  0
SAId
русофилы однако...
Bangkok_fever    22.02.2020, 14:02
Оценка:  -3
Bangkok_fever
отправьте их обратно , а то не дай Бог кто нибудь из них умрет то снова на Россию помои лить будут , что мол это политическое убийство или на них опыты делали , ненадо связываться , назад домой их.
SAId    22.02.2020, 13:31
Оценка:  +5
SAId
срочно в Санжары..вова поможет..
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