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В США питон чуть не съел хозяйку: ее спасли и оштрафовали

Комментариев: 1
Девушку спас офицер полиции.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
АР

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В американском штате Канзас 2,4-метровый сетчатый питон пытался съесть свою 20-летнюю хозяйку.

Об этом сообщает издание Hutchinson News.

Змея напала на девушку, обмотала ее вокруг шеи и пыталась проглотить в то время, когда девушка собралась ее покормить. К счастью, офицер полиции Макс Брайант проявил храбрость.

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Он схватил рептилию за нос, оттащил от девушки, тем самым спас ее от жуткой смерти. Змея оказалась слишком молодой для того, чтоб за короткое время задушить и проглотить свою хозяйку.

После спасения полицейский выписал девушке штраф за содержание опасного животного.

Напомним, огромный питон съел мейн-куна и попал на видео. Трехметровый смертоносный змей проглотил крупного кота. Домашнего питомца не удалось спасти.

 

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Теги: питон, девушка, нападение, штраф
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Комментариев (1)
ЗовПрироды    22.02.2020, 14:40
Оценка:  +1
ЗовПрироды
Нафига дома держать таких хищников ?
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