Количество погибших может увеличиться. Под обломками могут оставаться от восьми до 30 рабочих.

В Пакистане девять рабочих погибли и восемь пострадали при оползне на мраморной шахте в округе Бунер. Об этом сообщает газета TNN в субботу, 22 февраля.

Отмечается, что шахта, где произошло обрушение, была уже давно закрыта. Когда произошел несчастный случай, рабочие с других мраморных шахт собрались возле этой шахты на обед. Причиныобрушенияпородыпоканеизвестны.

По различным данным, под обломками могут оставаться от восьми до 30 рабочих. В настоящее время ведутся спасательные работы по спасению оказавшихся под завалами.

Cмотрите фотогалерею: В Пакистане девять человек погибли на мраморной шахте

Напомним, в начале февраля в Польше на шахте Rudna произошло землетрясение. Тогда один человек погиб и четверо пострадали.

А в Конго на золотодобывающей шахте погибли 30 человек. Обрушения в тоннелях произошли из-за проливных дождей. Многие старатели были заблокированы.

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