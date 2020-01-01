Эрдоган заявил о согласовании дорожной карты по Идлибу

Турция не откажется от борьбы за свои интересы в Сирии, Ливии и в восточном Средиземноморье, заверил Эрдоган.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что действия Анкары в Сирии и Ливии отвечают требованиям национальных интересов государства. Об этом сообщает Анадолу в субботу, 22 февраля.

По словам Эрдогана, если Турция сегодня откажется от борьбы за свои интересы в Сирии, Ливии и в восточном Средиземноморье, то уже завтра должна будет пожинать тяжелые плоды своих ошибок.

Он напомнил, что накануне провел телефонный разговор с российским президентом Путиным, а также общался с лидерами Франции и Германии.

"По итогам всесторонней оценки ситуации была определена Дорожная карта действий по Идлибу", – сообщил Эрдоган.

Он также привлек внимание к усилиям Анкары по поддержке признанных властей Ливии, где наряду с турецкими военными находятся отряды бойцов оппозиционной Сирийской национальной армии.

Эрдоган сообщил о гибели нескольких военнослужащих в Ливии.

"Пали несколько героев, однако потери в рядах Хафтара достигли почти ста наемников", – сказал турецкий президент.

На этой неделе Турция начала военную операцию против режима сирийского президента Башара Асада в провинции Идлиб. После просьбы России, обстрелы прекратились.

Ранее Эрдоган потребовал от Дамаска до конца месяца отвести войска в Идлибе от турецких наблюдательных постов. Также он обвинил РФ в нарушении соглашений по Сирии.

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