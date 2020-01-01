На выборах в Иране лидируют консерваторы

Консерваторы и сторонники более жесткого курса могут получить до 135 мест в парламенте Ирана.

В Иране на парламентских выборах лидируют консерваторы и сторонники жесткого курса. Представители этих политических лагерей получат не менее 83 из 290 мест в парламенте.

По предварительным подсчетам иранского информагентства Fars, на основе уже имеющихся данных, они могут рассчитывать на 135 мест. При этом еще 20 мандатов достанутся сторонникам курса реформ, поддерживающим действующего президента Хасана Роухани, а другие 28 мест – независимым кандидатам. Судьба остальных мест пока неизвестна.

Предварительные результаты свидетельствуют также о победе противников Роухани в столице Тегеране, где на 30 наиболее политически значимых мест претендовали более 1300 кандидатов.

Напомним, 21 февраля в Иране прошли выборы в парламент. На 290 депутатских мандатов претендовали более 7000 кандидатов, которые были допущены Советом стражей конституции. После того, как Совет отклонил кандидатуры 75% умеренных кандидатов, поддерживающих президента Роухани, наблюдатели стали говорить о хороших шансах оппозиционного лагеря.

Депутатов однопалатного иранского парламента выбирают на четырехлетний срок. В крупных городах на подсчет голосов может уйти до трех дней. В связи с этим окончательные результаты выборов ожидаются в понедельник, 24 февраля.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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