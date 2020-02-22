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В Германии прошли демонстрации против экстремизма

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Тысячи участники демонстраций почтили память жертв теракта в Ханау, совершенного 19 февраля.
Участники демонстрации в Ханау
Участники демонстрации в Ханау

В немецком городе Ханау в субботу, 22 февраля, прошла акция памяти жертв теракта, совершенного несколько дней назад. Демонстранты выступили против насилия и правого экстремизма. В акции приняли участие несколько тысяч человек.

Подобные демонстрации прошли также в ряде других городов, в том числе Марбурге, Миндене и Гамбурге.

В акции в Ханау приняли участие родственники жертв теракта, а также политики и представители Курдской общины Германии и других организаций. Они возложили венки и цветы на одном из мест преступления.

Cмотрите фотогалерею: В Германии прошли демонстрации против экстремизма

Напомним, вечером 19 февраля неизвестный открыл стрельбу в двух кальянных города Ханау. Погибли девять человек, еще четверо были ранены. Утром в четверг полиция нашла в квартире тела еще двоих человек – самого стрелка и его матери.

Правоохранителям оперативно удалось установить личность преступника – 43-летний житель Ханау Тобиас Р. Он руководствовался расистскими мотивами. Все жертвы теракты имели миграционные корни. Среди погибших пять граждан Турции.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Теги: теракт, Германия, фото, расизм, демонстрации, убийство, жертвы, ФРГ, экстремизм, насилие, демонстрация, теракты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Эриг    22.02.2020, 22:03
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