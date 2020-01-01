Нет ясных данных о передаче коронавируса – ВОЗ

Самой большой проблемой остается возможность распространения COVID-19 в странах со слабыми системами здравоохранения, отметил глава ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена количеством случаев коронавируса COVID-19, которые не имеют четкой эпидемиологической связи. Об этом сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает Reuters в субботу, 22 февраля.

Он отметил, что такие случаи с неясным путем передачи включают в себя случаи заражения людей, которые не ездили в Китай или не контактировали с людьми с подтвержденным случаем.

По его словам, Китай сообщил ВОЗ о более 75 тысячах случаев заболевания, включая 2239 случаев смерти. По имеющимся данным, заболевание остается легким у 80% пациентов с коронавирусом, и является серьезным или критическим у 20% пациентов. COVID-19 был смертельным в 2% зарегистрированных случаев.

Гебрейесус подтвердил, что риск смерти увеличивается для пожилых пациентов и минимален среди детей.

По словам глав ВОЗ, за пределами Китая в 26 странах было зарегистрировано 1200 случаев заболевания, при этом восемь человек умерли. Это включает один подтвержденный случай на африканском континенте – в Египте.

Он назвал сообщаемое снижение количества новых случаев в Китае хорошей новостью, но сказал, что это следует интерпретировать очень осторожно, добавив: "Слишком рано делать прогнозы относительно этой вспышки".

"Нашей самой большой проблемой остается возможность распространения COVID-19 в странах с более слабыми системами здравоохранения", – сказал Гебрейесус.

По его словам, ВОЗ призывает выделить 675 млн долларов на поддержку стран, особенно тех, которые наиболее уязвимы, добавив, что организация определила 13 стран Африки, которые рассматриваются в качестве приоритетных из-за их связей с Китаем.

Напомним, за сутки в Италии от коронавируса умерли два человека – пожилой мужчина и женщина. При этом пока неизвестно каким образом заразился первый умерший от коронавируса, поскольку он не был в Китае и не контактировал с людьми из Азии.

Также в Китае заявили об увеличении инкубационного периода коронавируса до 27 дней. Это может осложнить усилия по сдерживанию распространения эпидемии, считают медики.

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