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В Багдаде произошла серия взрывов: 17 пострадавших

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Взрывные устройства сработали с небольшой разницей во времени в семи районах иракской столицы.
В Багдаде часто происходят теракты (архивное фото)
В Багдаде часто происходят теракты (архивное фото)

В столице Ирака Багдаде прогремела серия взрывов, в результате которых пострадали не менее 17 человек. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia в субботу, 22 февраля.

Отмечается, что взрывные устройства сработали с небольшой разницей во времени в районах Эль-Маалиф, Шааб, Эль-Хабибия, Эш-Шуаля, Абу-Дашир, Эль-Машталь и Эз-Заафарания.

Ответственность за эти теракты пока никто на себя не взял.

Напомним, в ночь на 16 февраля в Багдаде ракетному удару подверглась военная база сил коалиции. Также в районе посольства США упало несколько ракет. Тогда никто не пострадал.

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Теги: Ирак, теракт, война в Ираке, взрыв, Багдад, теракты, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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