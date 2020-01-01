В Багдаде произошла серия взрывов: 17 пострадавших

Взрывные устройства сработали с небольшой разницей во времени в семи районах иракской столицы.

В Багдаде часто происходят теракты (архивное фото)

В столице Ирака Багдаде прогремела серия взрывов, в результате которых пострадали не менее 17 человек. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia в субботу, 22 февраля.

Отмечается, что взрывные устройства сработали с небольшой разницей во времени в районах Эль-Маалиф, Шааб, Эль-Хабибия, Эш-Шуаля, Абу-Дашир, Эль-Машталь и Эз-Заафарания.

Ответственность за эти теракты пока никто на себя не взял.

Напомним, в ночь на 16 февраля в Багдаде ракетному удару подверглась военная база сил коалиции. Также в районе посольства США упало несколько ракет. Тогда никто не пострадал.

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