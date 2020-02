Трамп лично распорядился блокировать издание книги Болтона - СМИ

Президент США Дональд Трамп лично распорядился заблокировать публикацию книги экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона. Об этом 22 февраля сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По информации издания, американский лидер в разговоре с сотрудниками своей администрации называл Болтона "предателем".

Он заявил юристам, что бывшему советнику нельзя разрешать публиковать что-либо, касающееся общения с ним на тему национальной безопасности, так как все эти сведения являются секретными.

Кроме того президент США заявил, что книга Болтона, повествующая о его деятельности в Белом доме, не должна быть издана до выборов, которые пройдут в стране в ноябре.

Напомним, в прессу просочились данные из книги Болтона, в которой утверждается, что Трамп задерживал военную помощь Украине , ожидая расследования против Джо Байдена.

Публикация книги Болтона The Room Where It Happened: A White House Memoir ("Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме") планируется в марте.