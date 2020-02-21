Трамп лично распорядился блокировать издание книги Болтона - СМИ

Американский лидер намерен не допустить выпуск мемуаров своего бывшего советника до выборов в ноябре 2020 года.

Президент США Дональд Трамп лично распорядился заблокировать публикацию книги экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона. Об этом 22 февраля сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По информации издания, американский лидер в разговоре с сотрудниками своей администрации называл Болтона "предателем".

Он заявил юристам, что бывшему советнику нельзя разрешать публиковать что-либо, касающееся общения с ним на тему национальной безопасности, так как все эти сведения являются секретными.

Кроме того президент США заявил, что книга Болтона, повествующая о его деятельности в Белом доме, не должна быть издана до выборов, которые пройдут в стране в ноябре.

Ранее сообщалось, что администрация США выступает против публикации некоторых глав книги бывшего советника по нацбезопасности, так как в ее тексте содержится засекреченная информация.

Напомним, в прессу просочились данные из книги Болтона, в которой утверждается, что Трамп задерживал военную помощь Украине , ожидая расследования против Джо Байдена. Публикация книги Болтона The Room Where It Happened: A White House Memoir ("Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме") планируется в марте.

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